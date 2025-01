Mancini torna in panchina? É la scelta numero uno di una big in Turchia

Mancini torna in panchina? Dopo l’addio alla nazionale dell’Arabia Saudita potrebbe ripartire dalla Turchia: ecco quale squadra lo cerca

Roberto Mancini può tornare in panchina dopo l’addio all’Arabia Saudita: l’ex ct Azzurro infatti sarebbe il primo nome nella lista dei desideri del Besiktas in Turchia.

Non sarebbe una prima volta per lui a Istanbul, dove aveva già allenato il Galatasaray nella stagione 2013-14: è il favorito di Serdal Adali, nuovo presidente del Besiktas: lì ritroverebbe tra l’altro Ciro Immobile, avendo allenato l’ex Lazio con la nazionale italiana in occasione della vittoria dell’Europeo.