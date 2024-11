Rocchi: «Polemiche arbitri? Ammetto gli errori, ma serve una cosa. Il clima si sta incendiando»

Le parole di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, sul bilancio degli errori della stagione in corso in Serie A. Tutti i dettagli

Gianluca Rocchi ha parlato al Corriere dello Sport delle polemiche arbitrali in Serie A.

LE PAROLE – «Prima di tutto dobbiamo fare noi meno errori, di sicuro. Dall’altra parte, cerchiamo di essere più riflessivi, serve rispetto. Chiedo di essere il più tolleranti possibile perché se non porti rispetto il clima si incendia. Non posso mica fare ogni volta una conferenza e dire: a te questo, a te questo… Se poi uno incappa in un errore chiaro, lo diciamo noi la sera che è un errore».