Pallone d'Oro, Rodri: «Io favorito? Sono tranquillo...»

Le parole di Rodri, centrocampista spagnolo del Manchester City, sulla possibile vittoria del Pallone d’Oro 2024. I dettagli

Rodri ha parlato ai giornalisti presenti all’arrivo della cerimonia per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2024.

VITTORIA PALLONE D’ORO – «Non so se lo vincerò, lo dico sinceramente, ma sapete che viviamo in un mondo dove ci sono tantissime informazioni. Sono stato tranquillo tutto il giorno e lo sono ancora, cerco di godermi le cose e poi questa è una decisione che non dipende da me».

INFORTUNIO – «Il periodo peggiore è passato e mi sto riprendendo bene, con molta fiducia e ottimismo per recuperare e tornare al meglio. Essere qui è già una ricompensa, ho avuto la fortuna di essere nominato già lo scorso anno e vedremo ora cosa succede, non ho molte informazioni. I social? Per me sono importanti altre cose e mi dedico a quelle».