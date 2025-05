Roma, l’ultimo saluto di Ranieri all’Olimpico: «Grazie per tutto l’aiuto che mi avete dato, ora manca l’ultimo passo»

Roma, la festa per Claudio Ranieri ieri sera all’Olimpico dopo la vittoria contro il Milan: il tecnico ha preso congedo dai suoi tifosi

Una serata da pelle d’oca a Roma, l’ultima all’Olimpico da allenatore per Claudio Ranieri, celebrato come un eroe di casa davanti a uno stadio pieno d’amore. Emozioni, lacrime, cori e una coreografia mozzafiato hanno reso omaggio a un tecnico che ha riscritto la stagione giallorossa con una rimonta clamorosa, l’Europa conquistata e il sogno Champions ancora vivo. Il quinto posto è già certezza, ma la vittoria contro il Milan ha alimentato le speranze per un epilogo ancora più prestigioso. Tutto lo stadio – 68.145 presenti, record assoluto – si è stretto attorno al “Romanista vero”, tra applausi infiniti e striscioni che celebrano le sue 500 panchine in Serie A. Il momento più toccante è arrivato al fischio finale: giro di campo, abbracci con i giocatori e la famiglia al fianco, mentre la Sud scandiva il suo nome con orgoglio e gratitudine.

La serata ha visto protagonisti anche i suoi uomini, da Hummels – premiato per le 645 presenze in carriera – a Mancini, decisivo con il gol d’apertura. Ranieri si è congedato con parole dense di emozione, accolto anche dal vicepresidente Friedkin che lo ha definito «un grande uomo». Di seguito le sue parole

«Sessant’anni fa stavo lì in mezzo a voi. Vi avevo chiesto aiuto e me lo avete dato, manca solo un ultimo passo. Champions? Credo al lavoro dei miei giocatori. Grazie per tutto l’amore che mi avete dato, infinitamente grazie. Io sono orgoglioso di questi ragazzi che mi hanno seguito fin dal primo giorno, ma la cosa più importante è che voi avete capito che avevamo bisogno del vostro supporto e amore. È stata una serata meravigliosa, sono orgoglioso della mia squadra, la stagione non è finita, tutti insieme abbiamo costruito risultati importanti. Sono ottimista per il futuro».