Roma, altro portoghese per il centrocampo: occhi su Moutinho

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Roma: dopo Sergio Oliveira, i giallorossi starebbero pensando anche a Joao Moutinho per il centrocampo

Da Mourinho a Moutinho. Sarebbe questa la nuova idea per il centrocampo della Roma. I giallorossi infatti, dopo l’acquisto di Sergio Oliveira dal Porto, avrebbero messo nel mirino anche il portoghese del Wolverhampton; 35 anni ma, come riportato da Le Repubblica, con lo Special One che vorrebbe affidargli la regia della sua squadra.

Joao Moutinho è in scadenza di contratto e i Wolves non hanno intenzione di rinnovarglielo. Ed ecco che Tiago Pinto si sarebbe allora fiondato su questa occasione di mercato. Prima, però, la Roma deve prima piazzare l’esubero Diawara.