Roma-Atalanta, match valevole per la 19esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live

All’Olimpico, Roma e Atalanta si affrontano nel match valido per la 19esima giornata della Serie A 2023/24.

La cronaca di Roma-Atalanta

PRIMO TEMPO

Match intenso nella prima frazione. Lukaku si divora il vantaggio e sul ribaltamento di fronte l’Atalanta passa in vantaggio con il colpo di testa preciso di Koopmeiners. La partita è bellissima perché le occasioni non mancano da una parte e dall’altra. Carnesecchi dice no di a Lukaku e poi a Bove, mentre Rui Patricio chiude la port a De Ketelaere. Poi al 37esimo l’episodio che ha fatto infuriare Gasperini: Ruggeri appoggia i tacchetti sulla coscia di Karsdorp, intervento imprudente e Aureliano, dopo il check al monitor, decide di assegnare il rigore ai giallorossi. Dybala dal dischetto non sbaglia. Dopo 6′ di recupero termina una prima frazione intensa.

Il tabellino di Roma-Atalanta

MARCATORI: 8′ Koopmeiners, 39′ rig. Dybala

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kristensen, Mancini, Llorente; Karsdorp, Bove, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Lukaku. Allenatore: José Mourinho

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Miranchuk, De Ketelaere. All. Gian Piero Gasperini.

ARBITRO: Aureliano