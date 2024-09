Roma-Athletic Bilbao: sintesi, tabellino, risultato LIVE

Allo Stadio Olimpico il match per la 1° giornata di Europa League tra Dinamo Kiev-Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio Olimpico si affrontano Roma-Athletic Bilbao nel match valido per la 1° giornata di Europa League 2024/25.

PRIMO TEMPO

La Roma parte con un atteggiamento guardingo, lasciando all’Atheltic Bilabo il controllo nei primi minuti di gara: i baschi però – con Nico Williams in panchina – non pungono e con il passare dei minuti la Roma cresce di sicurezza, con la prima occasione per Dybala che al volo con il mancino calcia male, non da lui e facile preda del portiere. Il gol però arriva ed è giallorosso: Ndicka recupera a metà campo, lavoro prezioso di Kone e Dybala in transizione e palla per Angelino, che pesca con un cross la testa di Dobyk che insacca.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con il cambio Dybala-Soulé, staffetta programmata da Juric. Il neo entrato ha subito una bella occasione con una conclusione che impegna Agirrezabala. I baschi buttano nella mischia Nico Williams, che alla prima palla mette un pallone velenoso dentro per Jimenez. Nel finale il forcing dei baschi porta al pari: punizione dalla trequarti, sponda per Aitor Paredes che di testa trova il pari

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Angelino; Dybala, Baldanzi; Dovbyk. Allenatore: Ivan Juric.

A disposizione: Marin, Ryan, Abdulhamid, Hummels, Sangare, Paredes, Pisilli, Shomurodov, Soule, El Sharawy.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1): Agirrezabala; Gorosabel, Paredes, Vivian, Berchiche; Ruiz De Galarreta, Prados; Alvaro Djalo, Gomez, Iñaki Williams; Guruzeta. Allenatore: Ernesto Valverde.

A disposizione: Padilla, Nunez, Lekue, De Marcos, Boiro, Vesga, Berenguer, Williams, Herrera, Jauregizar, Marton, Serrano.