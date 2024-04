Roma Bologna LIVE: diretta e cronaca match Serie A

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Roma e Bologna: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Bologna e Roma si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24.

PRIMO TEMPO

Il Bologna parte bene per quanto la Roma tenti di tenere botta ai rossoblu. Dall’altra parte la Roma punta tutto sui piedi di Dybala per sfruttare al meglio ogni spazio, ma è il Bologna che in rovesciata (grazie a El Azzouzi) si porta in vantaggio. La Roma spreca con Paredes che sfuma il pareggio. I rossoblu sfiorano il raddoppio con Saelemaekers che colpisce la traversa, ma ci pensa Zirkzee a fare il 2-0.

SECONDO TEMPO