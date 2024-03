Roma Brighton, Van Hecke: «Irreale sfidare i giallorossi»

Jan Paul van Hecke, difensore del Brighton, ha parlato dell’imminente sfida contro la Roma di Daniele De Rossi

Jan Paul van Hecke, difensore del Brighton di De Zerbi, ha parlato della doppia sfida europea contro la Roma ai canali social del club inglese.

ROMA – «Quando si guarda il sorteggio, a volte sembra un po’ irreale vedere il Brighton sorteggiato contro la Roma. È davvero speciale andare allo Stadio Olimpico ed è speciale per tutti noi. Ci sono grandi stadi in Europa League e si gioca contro grandi squadre. Con il sorteggio non si sa mai chi si troverà davanti e quindi si spera di fare una bella partita e noi le abbiamo fatte per ora. Quindi speriamo di passare al turno successivo».

LUKAKU – «È un grande attaccante e ha già vinto molti trofei, ma è bello giocare contro i migliori per mettersi alla prova. Non vedo l’ora di farlo».