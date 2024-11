Roma, le condizioni di Dovbyk dopo gli esami al ginocchio

Artem Dovbyk è in attesa di capire se tornare a Roma o proseguire con la propria Nazionale

Artem Dovbyk, attaccante della Roma, è alle prese con dei problemi al ginocchio, lo stesso dove si operò al crociato. Questa volta per fortuna nulla di tutto ciò poiché l’esito della risonanza è negativo.

Detto ciò, l’ex Girona è partito con la Nazionale dell’Ucraina impegnata in Nations League, ma non è da escludere che il gigante giallorosso possa addirittura rientrare a Trigoria vista la situazione. Infatti Dovbyk non si è allenato e gli impegni contro Georgia e Albania sono dunque a forte rischio per lui.