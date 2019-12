Roma: Diawara dà solidità difensiva a Fonseca

Diawara sta dando prestazioni difensive di grande livello alla Roma. Contro l’Inter ha effettuato molti intercetti

Diawara è stato forse il migliore della Roma contro l’Inter. Oltre alla pulizia in fase di possesso, ha dato un contributo difensivo importante nel 4231 dei giallorossi.

E’ stato il giocatore con più palloni recuperati, come i 3 tackle e i 6 intercetti confermano. Un esempio nella slide sopra, in cui anticipa un passaggio da dietro per Vecino. Col suo ritorno, Fonseca acquisisce un equilibratore di livello per il centrocampo della Roma, un ottimo supporto per Veretout.