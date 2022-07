Dybala: «Mourinho? Un privilegio lavorare con lui. La Roma ha dimostrato di volermi con determinazione»

Paulo Dybala dopo la firma sul contratto che lo lega alla Roma per i prossimi tre anni ha rilasciato le prime dichiarazioni

«I giorni che mi hanno portato a questa firma sono stati un insieme di tante emozioni: la determinazione e la rapidità con cui la Roma ha dimostrato di volermi hanno fatto la differenza. Arrivo in una squadra in crescita, con una società che continua a mettere basi sempre più solide per il futuro e un allenatore, José Mourinho, con cui è un privilegio poter lavorare. Da avversario ho ammirato l’atmosfera che creano i tifosi giallorossi, non vedo l’ora di poterli salutare con la maglia della Roma addosso».