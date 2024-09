Roma, Dybala sta con De Rossi: «Il calcio è spesso ingiusto»

Esonero De Rossi, anche Paulo Dybala ha commentato l’addio del tecnico giallorosso: «Mi hai dato molto a livello sportivo e umano»

Paulo Dybala ha commentato l’addio di De Rossi alla Roma. Di seguito le parole della Joya per l’ex tecnico giallorosso: tra i motivi che hanno portato alla rottura tra l’allenatore e la società c’è stata anche la gestione dell’argentino, vicino all’addio in estate, ma rimasto nonostante la volontà della società fosse di venderlo per risparmiare sul suo ingaggio. Di seguito le sue parole su Instagram.

«Mister, non sono stati molti mesi, ma sono stati sufficienti per trasmetterci tante cose a livello sportivo e umano. Il calcio è spesso ingiusto…grazie per tutto e ti auguro il meglio per il tuo futuro».