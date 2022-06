Roma El Shaarawy, duello Atalanta Monza per l’esterno

El Shaarawy potrebbe essere l’oggetto del desiderio del mercato estivo di Atalanta e Monza: il duello per l’esterno della Roma

Il mercato potrebbe riservare scenari a sorpresa soprattutto per quanto riguarda il futuro di El Shaarawy. Il classe ’92 vuole giocare con più continuità cosa che la Roma non gli garantirebbe, ecco dunque che il suo futuro nella Capitale potrebbe essere in bilico.

Sull’esterno giallorosso ci sarebbe un duello tra Atalanta e Monza, con Galliani pronto a riabbracciare il Faraone dopo gli anni al Milan. Lo scrive Tuttosport.