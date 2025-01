Roma Fiorentina: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Picco andrà in scena la finale di Supercoppa italiana Roma Fiorentina femminile: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Picco di La Spezia si giocherà la gara valevole per la finale di Supercoppa italiana femminile tra Roma Fiorentina. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Ceasar; Di Guglielmo, Linari, Minami, Hanshaw; Giugliano, Kumagai, Greggi; Dragoni, Giacinti, Haavi. All. Spugna.

FIORENTINA (4-3-3): Fiskerstrand; Faerge, Filangeri, Tortelli, Toniolo; Snerle, Bredgaard, Severini; Bonfantini, Vero, Janogy. All. de la Fuente.

Orario e dove vederla in tv

Roma Fiorentina si gioca alle ore 15.30 di lunedì 6 gennaio per la finale di Supercoppa italiana femminile. Verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport ai canali Sky Sport Calcio (202 e 249 di Sky). La partita sarà visibile in streaming per i clienti su Sky Go e su NOW TV.