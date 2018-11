Roma, Florenzi: «Abbiamo buttato via due punti, meritavamo noi»

Il calciatore della Roma Florenzi, ha rilasciato qualche parola a SkySport al termine della sfida con la Fiorentina

Il gol decisivo della sfida tra Fiorentina e Roma è stato segnato da Alessandro Florenzi che, negli ultimi finali, ha rimesso in parità il match sull’1-1. Al termine della partita, il centrocampista giallorosso ha rilasciato qualche parola ai microfoni di SkySport. Ecco cos’ha detto: «Il messaggio della serata è che abbiamo buttato 2 punti. Abbiamo fatto una partita che è da tanto che non facevamo così. Questa sera abbiamo tentato di giocare a calcio per 90 minuti. L’episodio del rigore? Il rigore si poteva dare come no, ma accettiamo il pareggio, non dobbiamo avere alibi. Questa sera abbiamo dato un messaggio importante e volevamo i 3 punti. Mi dispiace per i tifosi che son venuti fin qui. Champions? Giocando così e con personalità riusciamo a portare a casa qualsiasi partita».