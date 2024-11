Roma, ancora Ghisolfi: «I Friedkin hanno lo stesso obiettivo dei tifosi: vincere. Ringraziamo Juric e il suo staff, da domani...»

Le parole di Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, ai canali ufficiali del club dopo l’esonero di Ivan Juric in seguito al ko contro il Bologna

Florent Ghisolfi, dopo la conferenza stampa, ha parlato ai canali ufficiali della Roma dopo l’esonero di Ivan Juric. Di seguito le sue parole.

«Il primo messaggio è un ringraziamento per Ivan, perché lui e il suo staff sono arrivati in una situazione difficile. Hanno lavorato molto duramente per il club, hanno dato il meglio di sé, e vogliamo ringraziarli stasera. Adesso dobbiamo guardare avanti, calmarci, ritrovare la concentrazione e cercare nei prossimi giorni di prendere le decisioni migliori per il club. Perché i Friedkin hanno lo stesso obiettivo dei tifosi, cioè vincere. Dobbiamo continuare il nostro progetto, continuare a costruire a lungo termine. Oggi la situazione è difficile, perché i tifosi soffrono, soffrono nel cuore. Ma dobbiamo lavorare duramente per invertire questa situazione, che è molto complicata, perché siamo la Roma e dobbiamo fare molto meglio»