Roma, il giorno di Wijnaldum? Può arrivare già oggi a Ciampino

In casa Roma potrebbe essere oggi il giorno giusto per Georgino Wijnaldum. Tutti i dettagli dell’affare per l’olandese

Il Corriere dello Sport analizza l’affare Georgino Wijnaldum per la Roma. L’accordo definitivo è stato trovato nella notte tra martedì e mercoledì, con l’olandese che si trasferirà in giallorosso con la formula del prestito con obbligo di riscatto al 50% di presenze e al raggiungimento della qualificazione in Champions.

Il giocatore potrebbe arrivare già nella giornata di oggi con un volo privato diretto all’aeroporto di Ciampino.