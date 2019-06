La nuova Roma prende forma in questi giorni a Londra: la lista dei presenti e dei rumorosi assenti al vertice giallorosso

La nuova Roma prende forma. E lo fa, definito l’allenatore e “in pectore” anche il direttore sportivo, nella location alternativa di Londra. Dove oggi il neo tecnico Paulo Fonseca raggiungerà il presidente James Pallotta, il suo consulente Franco Baldini, il ceo Guido Fienga ed il direttore commerciale Francesco Calvo. In dubbio, invece, la presenza al vertice da parte del direttore generale Mauro Baldissoni.

Ma all’elenco manca anche e soprattutto un nome. Non tanto quello del ds Gianluca Petrachi, al lavoro per trovare una formula per uscire dall’accordo in essere con il Torino, quanto quello di Francesco Totti. La bandiera giallorossa, infatti, pare abbia preferito declinare un tardivo invito.