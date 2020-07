Roma Inter, Conte vuole andare a -3 dalla Juventus: per riuscirci servirà una vittoria contro la Roma, ma non sarà affatto semplice

Vincere con la Roma non è mai semplice, con la pressione che c’è è ancora più complicato. Antonio Conte vuole andare a -3 dalla Juventus, ma non sarà affatto semplice, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

Il tecnico – si legge – per inseguire la Juventus spera in un 2002 all’incontrario. Ma deve battere Edin Dzeko, uno dei sogni di mercato dell’Inter negli ultimi anni.