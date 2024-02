Roma Inter: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Roma e Inter: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Serie A tra Roma e Inter. Le due squadre stanno attraversando un buon momento di forma. I giallorossi con l’arrivo di De Rossi hanno raccolto tre vittorie in altrettante gare. Dall’altra parte i nerazzurri hanno aumentato l’entusiasmo per la vittoria contro la Juve nello scontro diretto a San Siro. Andiamo a vedere le ultimissime dai campi con le probabili formazioni e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi. A disposizione: Svilar, Boer, Kristensen, Huijsen, Smalling, Celik, Spinazzola, Azmoun, Zalewski, Sanches, Aouar, Pagano, Pisilli, Bove, Baldanzi.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Bisseck, Dumfries, Carlos Augusto, Buchanan, Asllani, Klaassen, Sanchez, Arnautovic.

Roma-Inter: orario e dove vederla

Roma-Inter gara delle ore 18 del sabato che proseguirà nella ventiqutresima giornata della Serie A, la quinta del girone di ritorno. All’Olimpico sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.