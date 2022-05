Dybala Lukaku, l’incastro di mercato per le idee di Roma e Inter

Gli incastri di mercato di Roma e Inter ruotano tutti attorno al duo Dybala Lukaku: entrambi sul mercato

Il mercato offensivo di Inter e Roma potrebbe incastrarsi attorno agli stessi obiettivi. La Roma vuole Dybala così come i nerazzurri, ma allo stesso tempo resta da capire la situazione Lukaku.

Il belga vorrebbe tornare all’Inter dopo l’anno poco positivo al Chelsea. Situazione non semplice visto che ci dovrebbero essere due incastri per permettere il ritorno dell’attaccante a Milano. In ogni caso il mercato dei due è incastrato a quello di Roma e Inter. Lo scrive il Corriere dello Sport.