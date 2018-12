Pur promuovendo la direzione di Rocchi, anche il tecnico dell’Inter Spalletti reclama: «Icardi ha preso una tranvata…».

Infuriano le polemiche sulla direzione arbitrale del signor Rocchi di Firenze in Roma-Inter, con i giallorossi che reclamano per un rigore non concesso per un fallo, apparso evidente, ai danni di Zaniolo. Ma anche Luciano Spalletti reclama: il tecnico nerazzurro, nella conferenza stampa post gara, evidenzia come a suo giudizio sia stato negato anche un rigore evidente all’Inter.

«Rivedendo gli episodi, sul contrasto D’Ambrosio-Zaniolo era giusto andare al VAR, – ha ammesso l’allenatore toscano – ma c’è anche un fallo clamoroso di Manolas su Icardi. Quella non era una spallata, ma una tranvata, Mauro sarebbe andato al tiro».

Fallo da ultimo uomo di Manolas su Icardi non fischiato e il var non è intervenuto. Uno non vuole pensare male eh. Però questo era rigore netto e avrebbe chiuso la partita #RomaInterpic.twitter.com/Ws0bhf1uaZ — MancioPanza (@MancioPanza) December 2, 2018

