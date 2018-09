Roma-Lazio, Inzaghi: «Giallorossi più affamati di noi, vittoria meritata»

Le parole dell’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, al termine del derby della Capitale contro la Roma terminato 3-1 in favore dei giallorossi

Il derby della Capitale tra Roma e Lazio è andato alla squadra giallorossa che ha trionfato 3-1 grazie alle reti di Pellegrini, Kolarov e Fazio, a nulla è servita la marcatura del momentaneo pareggio di Immobile. Al termine del match, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha commentato la terza sconfitta stagionale ai microfoni di Sky Sport: «La squadra giallorossa è stata più affamata, più cattiva ed ha creduto più di noi nella vittoria riuscendo a conquistarla meritatamente. Nel primo tempo potevamo far di più, grazie ad un possesso palla maggiore rispetto agli avversari, poi nel secondo tempo dovevamo reagire, ma appena trovata la rete del pari siamo riandati subito in svantaggio, peccato».

Infine il tecnico della Lazio ha concluso: «Ho urlato tanto durante la gara, il turno infrasettimanale appena concluso non ha aiutato, già mercoledì avevo perso la voce, la recupererò piano piano. Avremmo meritato di più, qualche episodio non è stato favorevole , ma subendo in un derby tre gol da calci piazzati al 90% lo perdi. Per vincere una stracittadina, soprattutto quella della Capitale, devi fare di più. Questo ci servirà di lezione».