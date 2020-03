Roma, lettera alla Uefa: si chiede la sospensione delle competizioni

Roma, inviata una lettera alla Uefa: chiesta una presa di coscienza della situazione e la sospensione delle competizioni europee

La Roma non ci sta e vuole in prima persona adoperarsi per superare questa terribile situazione mondiale derivata dall’emergenza Coronavirus. L’Ansa fa sapere che i capitolini hanno inviato direttamente una lettera alla Uefa.

All’interno del messaggio, viene spiegato, la richiesta da parte dei giallorossi ad un presa di coscienza della situazione a livello globale, non solo italiana, e si chiede pertanto di procedere quanto prima con la sospensione delle competizioni europee.