Roma, Liguori difende Pellegrini: «Sul capitano solo pregiudizi e pettegolezzi»

Le parole di Marco Liguori, giornalista e tifoso della Roma, al Messaggero a difesa di Lorenzo Pellegrini, capitano finito nel mirino dei tifosi

Paolo Liguori, noto giornalista e tifoso della Roma, ha scritto sulle colonne del Messaggero in vista dell’impegno di questa sera contro l’Inter e delle proteste dei tifosi nei confronti del capitano Pellegrini. Di seguito le sue parole.

«Ci sarà anche oggi una protesta della Curva, ma sarà limitata: i giocatori, il nostro patrimonio di squadra, non vanno fischiati senza ragioni e preventivamente. Questi abbiamo e con questi dobbiamo andare avanti. Ci sono due giocatori chiave nella Roma attuale, sono il capitano Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala. Sono capaci di risolvere anche da soli situazioni complicate. Eppure, tutti e due stanno attraversando un periodo difficile. Dybala è amato anche al di là del suo rendimento specifico. Sul Capitano bisogna fare un discorso chiaro, guardandoci negli occhi. Lorenzo è un giocatore pieno di talento, come tutti gli allenatori che lo hanno usato hanno sempre affermato. Chi siamo noi per mettere in discussione il parere di tecnici così diversi, ma tutti esperti? E poi siamo capaci di vedere il preziosissimo lavoro che fa in ogni parte del campo e conosciamo bene le sue doti al tiro, sia da fermo che in movimento. E allora? Questioni di carattere, di pregiudizi di empatia, di pettegolezzi sui social. Stiamo parlando di un uomo serio e leale, dovrà tirarsi fuori da solo dalla buca, ma noi non dobbiamo ostacolarlo. Oggi, proprio perché vengono i primi della classe, contro i quali vinciamo poco, niente fischi alla squadra e al Capitano. Forza Roma, forza Lorenzo».