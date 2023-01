Il parere di Marelli sul contatto da rigore tra Soumaoro e Dybala: «Contatto c’è tutto, valutazione dal campo, rigore che c’è tutto»

Nessun dubbio per Luca Marelli, ex arbitro e moviolista di DAZN, sul contatto tra Souamoro e Dybala, che è valso il penalty per i giallorossi, realizzato da Pellegrini. Di seguito le sue parole.

L’ANALISI – «Contatto che c’è tutto, valutazione fatta dall’arbitro dal campo e rigore che c’è tutto».