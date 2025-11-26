 Roma Midtjylland, i convocati di Gasperini per la sfida di Europa League: due buone notizie!
Europa League

Roma Midtjylland, i convocati di Gasperini per la sfida di Europa League: due buone notizie!

Gasperini

Roma Midtjylland: la lista dei convocati del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini, due rientri importanti

Giovedì alle 18:45 la Roma affronterà il Midtjylland nel quinto turno di Europa League. Per la sfida, mister Gasperini ha diramato la lista dei convocati giallorossi, chiamati a confermare quanto di buono mostrato nelle ultime uscite europee.

La gara rappresenta un passaggio importante nel cammino della squadra, che punta a consolidare la propria posizione nel girone e a mantenere alta la concentrazione in vista della fase decisiva della competizione. Ci sono Bailey e Dybala, la lista completa:

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli

Attaccanti: Ferguson, Soulé, El Shaarawy, Bailey, Dybala

