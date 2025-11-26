Europa League
Roma Midtjylland, i convocati di Gasperini per la sfida di Europa League: due buone notizie!
Roma Midtjylland: la lista dei convocati del tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini, due rientri importanti
Giovedì alle 18:45 la Roma affronterà il Midtjylland nel quinto turno di Europa League. Per la sfida, mister Gasperini ha diramato la lista dei convocati giallorossi, chiamati a confermare quanto di buono mostrato nelle ultime uscite europee.
La gara rappresenta un passaggio importante nel cammino della squadra, che punta a consolidare la propria posizione nel girone e a mantenere alta la concentrazione in vista della fase decisiva della competizione. Ci sono Bailey e Dybala, la lista completa:
Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Pisilli
Attaccanti: Ferguson, Soulé, El Shaarawy, Bailey, Dybala
LEGGI ANCHE – Europa League 2025/2026: calendario, risultati, classifica
Conferenza stampa Italiano alla vigilia Bologna Salisburgo: «Le partite in Europa sono tutte complicate, sarà battaglia. Obiettivo? Superare il turno»
Roma, Gasperini: «Il Midtyjlland è una squadra molto dura. Un vantaggio per non pensare già al Napoli. Su Dybala dico questo»