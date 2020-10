Roma, Mirante potrebbe rinnovare: avanti un’altra stagione

Antonio Mirante sembra aver trovato una seconda giovinezza sotto la guida di Fonseca: possibile il rinnovo annuale

Antonio Mirante potrebbe andare avanti ancora un anno con la maglia della Roma. Il portiere, 37 anni, si sta dimostrando più che affidabile con Fonseca che spesso lo preferisce a Pau Lopez.

Secondo il quotidiano Il Tempo sarebbe in arrivo l’offerta di rinnovo per Mirante con un prolungamento contrattuale di un anno. Un’altra stagione in giallorosso per il portiere, da riserva a certezza giallorossa.