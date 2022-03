Roma, Mkhitaryan lascia la Nazionale – FOTO

Mkhitaryan ha deciso di lasciare la Nazionale dell’Armenia e concentrarsi solamente sulla carriera nei club

Dopo 15 anni Mkhitaryan ha deciso di dire addio alla propria Nazionale, quella dell’Armenia. La sua decisione è per concentrarsi sulla carriera nei club. Il saluto con un post sui social.

Un estratto delle sue parole: «È stato un onore giocare per la mia Nazione per 15 anni e ancor più di esserne stato il capitano negli ultimi 6. Dopo 95 presenze, duro lavoro, passioni e alti e bassi, ho preso la decisione di ritirarmi dalla mia carriera con la Nazionale armena. Ho preso questa decisione dopo la mia ultima partita contro la Germania lo scorso novembre. Penso che sia il momento giusto. Ho dato tutto quello che potevo dare alla Nazionale. Per i prossimi anni sarò quindi completamente concentrato sulla mia carriera nel club. In bocca al lupo alla mia Nazionale! Per sempre vostro».