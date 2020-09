Roma, Mkhitaryan: «Sono lo stesso ragazzo della scorsa stagione»

Il giocatore della Roma, Henrikh Mkhitaryan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiali del club giallorosso

Henrikh Mkhitaryan, giocatore della Roma, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni ufficiali del club giallorosso. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO – «A essere sincero non sono mai stato veramente preoccupato di questo aspetto. Mi sono sempre concentrato per giocare bene e aiutare la squadra, per poi capire se a fine stagione avremmo trovato un accordo assieme a Roma e Arsenal per restare qui a titolo definitivo. Sono davvero felice di essere un calciatore della Roma. Credo davvero di aver preso la decisione migliore, giusta per me e per la mia carriera. Non vedo l’ora di iniziare una nuova stagione qui».

APPROCCIO DIVERSO – «No, non cambia niente dalla scorsa stagione. Sono lo stesso ragazzo. Sono lo stesso giocatore e ho le stesse ambizioni, non è cambiato nulla. Per me non è importante essere in prestito o a titolo definitivo. Lavoro duramente ogni giorno, spingo al massimo per dare il meglio di me stesso in allenamento e in partita. Posso solo dire che darò tutto per questo Club e darò il massimo nelle partite che verranno per ottenere successi con la squadra».

PAUSA ESTIVA – «Prima di tutto, quest’anno le vacanze sono arrivate in un momento diverso, di solito le abbiamo in un altro periodo dell’anno, verso la fine di maggio e giugno, per poi iniziare la preparazione a luglio. In questa stagione è stato diverso, c’è stata una pausa, ma più corta di come eravamo abituati prima. Riposare è utile, mentalmente e fisicamente, per poi iniziare più freschi la stagione. Non sarà possibile andare da nessuna parte per il ritiro ma sono sicuro che stando qui a Trigoria potremo lavorare ancora più intensamente e al meglio, restando concentrati sugli allenamenti».