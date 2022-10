Roma, Moggi attacca: «Ieri sera aspettavo una loro azione per accendermi il sigaro, ma...»

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha attaccato la Roma su Twitter dopo la partita di ieri contro il Napoli

Luciano Moggi, ex dirigente della Juventus, ha attaccato la Roma sul proprio profilo Twitter ufficiale dopo la partita di ieri contro il Napoli. Ecco le sue parole.

PAROLE – «Ieri sera aspettavo un’azione della Roma per accendermi il sigaro. È rimasto incartato, come la squadra. Manco una fumata mi sono fatto, perché la Roma non si è mai vista».