Roma, Mourinho: «Abbiamo dato tutto, ai quarti squadre di grande livello»

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo il passaggio ai quarti di Europa League.

LE PAROLE – «Partivamo 2-0 e la squadra di casa ha rischiato tutto, hanno fatto bene in un grande stadio. I ragazzi hanno avuto tutto. All’inizio ci si aspettava un dominio loro ma così non è stato, una palla che non ho visto ancora ma mi è sembrato impossibile che non sia arrivato il gol. Abbiamo avuto fiducia, poi ci siamo difesi bene e con ordine. Ogni minuto che passava eravamo vicini all’obiettivo, ma anche così non abbiamo mai smesso di cercare il gol. È un’Europa League fortissima, siamo ai quarti contro tante squadre di grande livello. Siamo lì e ringrazio anche i tifosi che sono venuti qui a soffrire con i ragazzi».