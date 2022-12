La Roma ha perso l’ultima amichevole contro il Cadice e Mourinho ha alzato la voce contro i suoi ragazzi

La Roma ha perso l’ultima amichevole contro il Cadice e Mourinho ha alzato la voce contro i suoi ragazzi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico portoghese non ha gradito l’atteggiamento della sua squadra. Ora lo staff aumenterà i carichi di lavoro giornalieri per non rallentare nella preparazione.