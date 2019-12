Roma, la confessione di Pastore: «Psg? Forse, se fossi stato in migliori condizione fisiche, sarei rimasto. Volevo chiudere la carriera lì»

Javier Pastore, fantasista della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni durante un’intervista a Telefoot. Così il numero 27 giallorosso, sull’esperienza passata al Psg e sul possibile futuro:

«Un ritorno in Francia? Mai dire mai nel calcio, non chiudo la porta a nessuna squadra. Al Marsiglia non potrei mai giocare. Però ci sono altri club come il Lione, che è una società simbolo in Francia, ma anche altre squadre. Psg? Ho sentito che era giunto il momento di andarmene. Forse se fossi stato in migliori condizioni fisiche, sarei rimasto. La società voleva prolungarmi il contratto e io avrei voluto chiudere la carriera a Parigi».