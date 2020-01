Roma, Pellegrini: «Dedico la doppietta a Zaniolo. Contento per la squadra»

Roma, Pellegrini dopo la vittoria di Parma: «Doppietta dedicata a Zaniolo, è un fratello. Andiamo a Genova per vincere»

Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Parma. Ecco le sue parole a Rai Sport:

«Il dolore? Sembra solo una contusione, ho preso una botta un po’ strana e hanno preferito farmi uscire. Dedica della doppietta? Oltre alla famiglia tengo a farla a Zaniolo, è come un fratello e lo aspetto in campo. Avevamo voglia di fare bene, sono contento per me e la squadra. La partita di Genova è importante, andremo lì per vincere».