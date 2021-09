Roma, Pellegrini espulso: il capitano salterà il derby con la Lazio

Lorenzo Pellegrini è stato espulso nel finale del match contro l’Udinese. Non ci sarà per il derby di domenica prossima

Cattive notizie in casa Roma in vista del derby di domenica prossima contro la Lazio. Nel finale della partita contro l’Udinese, infatti, Lorenzo Pellegrini è stato espulso per doppia ammonizione e sarà indisponibile per la prossima partita.

Al capitano giallorosso è costato caro un intervento a gomito troppo largo in un duello aereo con Samardzic. Inutili le proteste, con Mourinho che dovrà ora trovare un’alternativa adatta per rimpiazzare il numero 7.