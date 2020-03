Roma, Petrachi vuole la conferma di Zappacosta: le ultime sui prestiti

Roma, Petrachi vuole la conferma di Zappacosta anche per il prossimo anno: diversa la situazione di Smalling e Mkhitaryan

Davide Zappacosta potrebbe essere ancora il designato per ricoprire il ruolo di terzino destro titolare nella Roma. L’infortunio sembra non abbia mutato le idee della dirigenza, che cercherà di confermarlo anche per la prossima annata.

Come scritto dal Corriere dello Sport, leggermente diverse le situazioni di Smalling e Mkhitaryan. Per entrambi bisognerebbe accontentare le esose richieste di Manchester United e Arsenal: lo scenario rimane in evoluzione.