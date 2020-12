La positività al coronavirus ritarderà lo sbarco in Italia di Tiago Pinto, il nuovo General Manager della Roma. I dettagli

La positività al coronavirus ritarderà lo sbarco in Italia di Tiago Pinto, il nuovo General Manager della Roma. A riportare la notizia è Il Tempo.

Pinto sarebbe dovuto arrivare in Italia il 29 dicembre, ovvero il giorno della ripresa degli allenamenti a Trigoria ma non potrà viaggiare fino a che non sarà risultato negativo al tampone.