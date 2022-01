Roma, Pruzzo elogia Abraham: «Mi sta conquistando, attaccante completo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’ex giallorosso Pruzzo ha elogiato le qualità dell’attaccante della Roma Abraham

Roberto Pruzzo, storico ex attaccante della Roma, in una intervista al Corriere dello Sport ha elogiato le qualità di Abraham.

COMPLETO – «Un attaccante completo, un ottimo acquisto. Sta dimostrando il suo valore, dopo un periodo fisiologico di adattamento al nostro calcio: non è mai facile per uno straniero capire la Serie A. E lo è ancora meno per un inglese. Non lo conoscevo, mi sta conquistando».

DIFETTO – «Tende a demoralizzarsi se sbaglia una giocata. Deve stare più tranquillo in campo. C’è invece una cosa che mi piace: sembra fragile a livello fisico, cade spesso, eppure si rialza sempre. Significa che è un combattente».

MOURINHO – «José è l’unico che può portare la Roma in alto. L’ho sposato fin dal primo giorno e confermo le mie idee. Entro un anno sarà pronto per sfidare le big del campionato».