Roma, Ranieri ha già riportato l’entusiasmo: compare il suo murales in città – FOTO

Roma, Claudio Ranieri immortalato con un murales nel suo quartiere di Testaccio: le immagini del nuovo tecnico giallorosso

Claudio Ranieri ha già riportato l’entusiasmo in casa Roma. In città i tifosi hanno accettato molto positivamente l’arrivo del tecnico testaccino, tornato sui suoi passi dopo l’addio al calcio in estate al Cagliari.

𝙍𝙖𝙣𝙞𝙚𝙧𝙞 𝙚 𝙡𝙖 𝙡𝙪𝙥𝙖 🟡🔴

A Testaccio spunta un murales in onore dell'allenatore giallorosso 🤝#Ranieri #Roma #DAZN pic.twitter.com/oo4ljZoJKQ — DAZN Italia (@DAZN_IT) November 16, 2024

Nel suo quartiere di Testaccio, a testimoniare l’entusiasmo che si vive in città, è comparso un murales del tecnico, ad opera dello street artist Drugi, che lo rappresenta nelle vesti di un patrizio romano che tiene in braccio la Lupa. Ranieri al momento sarà tecnico dei giallorossi, ma dalla prossima stagione entrerà a far parte della dirigenza della squadra.