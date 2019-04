La Roma vince 1-0 sulla Samp di Giampaolo, ma la dirigenza giallorossa vuole proprio lui alla guida della squadra per la prossima stagione

La Roma vince per 1-0 contro la Samp. Ma la società giallorossa non ha intenzione di puntare su Claudio Ranieri per la prossima stagione. Il club capitolino è alla ricerca di un sostituto ed i nomi si moltiplicano giorno dopo giorno: da Maurizio Sarri a José Mourinho, passando per Antonio Conte. Proprio qualche giorno fa, Totti aveva addirittura ammiccato all’idea di De Rossi, bandiera giallorossa, come papabile futuro allenatore della sua Roma. De Rossi che, tra l’altro, ha siglato la rete vincente contro la Samp di Giampaolo.

Proprio Giampaolo, secondo Il Corriere dello Sport, avrebbe ricevuto una telefonata dalla dirigenza giallorossa dopo la partita per discutere i termini di un possibile contratto. Non è la prima volta che l’allenatore della Samp viene avvicinato al nome di una big. Nel passato era stato accostato alle panchine di Napoli e Roma.