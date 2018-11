Nel pre-partita della sfida Champions tra Roma e Real, Totti entra nella Hall of Fame: i tifosi applaudono il suo ingresso in campo – VIDEO

Francesco Totti entra ufficialmente nella Hall of Fame. L’ex attaccante della Roma è stato premiato allo Stadio Olimpico di Roma nel pre-partita della sfida Champions contro il Real Madrid. L’ex capitano è stato omaggiato con una maglia speciale giallorossa e ha fatto un emozionante giro di campo. La Hall of Fame giallorossa conta 27 romanisti, ma adesso arriva il 28° membro di lusso. Francesco Totti, premiato da Bruno Conti e Paulo Roberto Falcao, calpesta tra l’altro lo stadio Olimpico un anno e mezzo dopo il famoso addio contro il Genoa. Il suo ingresso all’Olimpico è semplicemente epico sotto le note di “In the name of love” dei U2.

Queste le parole di Totti: «Di nuovo in campo? Non è uguale, sono tappeti diversi. Oggi per me è un giorno troppo importante, perché essendo romano, romanista e capitano, ricevere questa maglia è un privilegio. È difficile da descrivere, davanti a questo pubblico è sempre emozionante. La cosa più bella è rimanere unito al pubblico come è sempre stato. Sono tutti fratelli e sorelle, li amo. Loro sono nella mia Hall of Fame».