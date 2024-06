Spalletti post Italia Turchia: «Non siamo stati BRILLANTISSIMI. Abbiamo ancora TEMPO per sistemare tutto»

Le parole su Italia Turchia da parte dell’allenatore della Nazionale Luciano Spalletti dopo l’amichevole disputata in quel di Bologna

Ai microfoni di Rai 1, Luciano Spalletti, allenatore della Nazionale, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni post Italia Turchia.

«Non siamo stati brillantissimi e continui. In alcuni momenti la squadra è salita è stata alta, ma è la classica partita in cui si vede che bisogna mettere in rodine alcune situazioni. Per fare delle scelte c’è ancora tempo e lo prendiamo tutto. Dobbiamo arrivare a dopodomani. La difesa a tre è dipesa dalla partita e, poi, bisogna anche saper cambiare in poco tempo. Davanti non siamo stati brillantissimi nel gestire il pallone. A quel punto dovevamo fare qualcosa di diverso ma la gara era finita. Ci sono state diverse nuove aggressioni ma abbiamo perso troppi palloni semplici. Non siamo riusciti a correggere dei palloni che era facile. Sono soddisfatto della gara» .