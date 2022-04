Roma, rientro Spinazzola: c’è una data cerchiata in rosso

Spinazzola è rientrato dalla Finlandia dopo i controlli per verificare il recupero dall’infortunio. C’è una data cerchiata in rosso per il suo ritorno in campo

Leonardo Spinazzola, atterrato nella serata di ieri a Fiumicino, era sereno in volto dopo il controllo in Finlandia che ha dato esito positivo sul recupero dall’infortunio. Oggi a Trigoria lo staff medico della Roma metterà giù un nuovo programma d’allenamento, ma si pensa già al ritorno in campo.

E secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Spinazzola avrebbe cerchiato in rosso sul calendario il 1° maggio; giorno in cui i giallorossi giocheranno all’Olimpico contro il Bologna. Proprio quella potrebbe essere l’occasione per rivedere sul terreno di gioco l’esterno sinistro a distanza di quasi un anno dall’infortunio in Nazionale.