Roma, ripresi i contatti per Aouar

La Roma punta a Houssem Aouar, centrocampista francese di proprietà del Lione. I dettagli sulla trattativa

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com la Roma avrebbe ripreso i contatti per Houssem Aouar, centrocampista francese di proprietà del Lione. Il calciatore è in scadenza di contratto, ma il club non intende farlo partire se non dietro un lauto pagamento.

La società giallorossa sta quindi riflettendo per capire se sia il caso di anticipare la concorrenza acquistandolo già in questa sessione di calciomercato.