Roma, rivoluzione in dirigenza: il sogno è Paratici, e Totti…

La nuova Roma di Friedkin sogna in grande e prepara la rivoluzione in dirigenza: piace Paratici, si spera nel ritorno di Totti

Una nuova Roma è pronta per nascere. Non solo un nuovo proprietario, ma anche una dirigenza rinnovata. Come spiega Il Messaggero, il club sta cercando un nuovo ds: si sogna Paratici e nel frattempo si affida il mercato a Giuffrida. Fienga, Calvo e Zubiria dovrebbero rimanere.

La nuova proprietà vorrebbe il ritorno di Totti come direttore tecnico. Per la panchina intriga l’idea De Rossi, che ancora non ha il patentino. Non è da escludere un arrivo di Sarri.