Roma Sampdoria, stasera il match di Coppa Italia: chance dall’inizio per Leonardi in casa blucerchiata! Le ultimissime

Roma Sampdoria, stasera la sfida di Coppa Italia: chance da titolare in attacco per Leonardi in casa blucerchiata! Le ultime

Questa sera va in scena la sfida tra Roma e Sampdoria, match di Coppa Italia all’Olimpico di Roma, con le due squadre pronte a giocarsi il passaggio del prossimo turno. Turnover da parte del tecnico Semplici, che sfrutterà la sfida di coppa per testare i giocatori della rosa che hanno giocato di meno, facendo allo stesso tempo riposare i titolari per la prossima sfida di Serie B contro la Cremonese.

Ci sarà una sorpresa però in attacco: il tecnico vuole affidarsi al giovanissimo Simone Leonardi. Il classe 2005, legato ai colori blucerchiati fino al 2029, vuole stupire dopo il gol contro il Catanzaro e stasera avrà la chance di giocare titolare con la maglia della Sampdoria, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX.