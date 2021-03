Roma: Sarri intrigato dal progetto, Allegri aspetta la Juventus

Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri sono i principali candidati alla panchina della Roma per sostituire Paulo Fonseca nella prossima stagione. I dettagli

Allegri ha già avuto un primo contatto con la dirigenza giallorossa ma al momento aspetta aggiornamenti da Torino, sponda Juventus. Sarri invece non ha parlato con nessuno alla Roma ma fa sapere di essere intrigato dalla squadra giallorossa e aspetta solo di liberarsi dal contratto con la Juventus per ripartire in Serie A.