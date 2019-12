Roma, Schick non vuole tornare: «Spero di restare al Lipsia»

Patrik Schick sta vivendo una seconda vita al Lipsia e non ha alcuna intenzione di tornare alla Roma a fine stagione

In estate ha lasciato la Roma (dove non ha brillato) per cercare maggiore fortuna a Lipsia. Patrik Schick in Sassonia sta vivendo una seconda vita e, parlando del suo futuro alla trasmissione tedesca MDR, ha confidato il desiderio di rimanere in Germania.

Il direttore sportivo del club tedesco Krösche ha aggiunto: «Si è adattato perfettamente qui e questo è anche il posto perfetto per lui. Con il nostro stile di gioco è in una situazione in cui può sfruttare al massimo i suoi punti di forza»